 

Московская полиция напомнила о временном запрете на акции из-за коронавируса

29.05.2020, 11:30, Новости дня

Столичные стражи порядка в связи с призывами выходить на акции в Москве напомнила, что любые публичные мероприятия в городе запрещены на время эпидемии коронавируса, информирует столичный главк МВД России.

«В связи с распространяющимися в интернете призывами к участию в несанкционированных публичных мероприятиях в центре Москвы ГУ МВД РФ по Москве напоминает, что на территории города введен режим повышенной готовности, во время которого действуют определенные запреты и ограничения», – говорится в релизе на сайте ведомства.

В частности, по указу мэра Сергея Собянина временно запрещены любые публичные мероприятия. Нарушение влечет за собой административный штраф, обязательные работы или арест.

«В связи с этим ГУ МВД по Москве предупреждает, что проведение таких акций незаконно. Полиция просит граждан воздержаться от участия в мероприятиях. Все нарушители установленного режима будут привлечены к ответственности в соответствии с законом», – добавили в ведомстве.

Ранее в Москве приступили ко второму этапу снятия ограничений, в частности, были разрешены прогулки – но по графику, составленному для каждого дома. Сервис с графиком прогулок опубликован на официальном сайте мэра столицы mos.ru.



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