 

В России за сутки от коронавируса умерло рекордное количество человек – 232

29.05.2020, 11:30, Новости дня

Печать книг, журналов, брошюр, бланков и учебных пособийПо данным на 29 мая, за сутки от новой коронавирусной инфекции в России умерли 232 человека – это наибольшее число летальных исходов в стране за все время пандемии, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Из них 76 скончались в Москве.

Накануне в стране было зарегистрировано 174 умерших от COVID-19 – столько же было 26 мая, и этот показатель был максимальным за все время. За весь период в РФ зафиксировано 4 374 летальных исхода.

За последние сутки в стране зарегистрированы 8572 новых случая коронавируса. Число заболевших по стране за весь период достигло 387 623. Больше всего новых эпизодов заражения выявили в Москве – 2 332. Всего в столице уже 175 829 подтвержденных случаев заболевания. Еще 773 заболевших коронавирусной инфекцией за сутки зарегистрировали в Московской области, 369 – в Санкт-Петербурге, 281 – в Нижегородской области, 230 – в Свердловской области.

За сутки в России полностью выздоровело 8 264 человека. Выписаны за весь период 159 257 пациентов. Таким образом, в стране выздоровел каждый третий пациент.

Всего в мире, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, насчитывается 5 813 919 инфицированных COVID-19 (рост за сутки составил 118 764), излечились более 2,4 млн человек

По распространению коронавируса Россия по-прежнему на третьем месте в мире. Второе место за Бразилией (438,2 тысячи, прирост за последние сутки – 26,4 тысячи), на первом – США (1,72 млн, прирост – 22,5 тысячи)

Число умерших от связанных с коронавирусом заболеваний в мире достигло 360 332 человек, увеличившись за сутки на 4 644.

 



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