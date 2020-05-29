Строительство участка метро до аэропорта Внуково начали в Москве

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29.05.2020, 11:30, Новости дня

Строительство нового участка Калининско-Солнцевской линии метро от действующей станции «Рассказовка» до будущей станции «Внуково» у одноименного аэропорта началось в Москве, сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Начались строительные работы на участке протяженностью около 5 км от тупиков за станцией «Рассказовка» до будущей станции «Внуково» на территории одноименного аэропорта. На новом участке желтой ветки будут возведены две станции мелкого заложения – «Пыхтино» и «Внуково», – передает ТАСС слова заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Глава стройкомплекса уточнил, что на станции «Пыхтино» ведется строительство монтажно-щитовой камеры для запуска тоннелепроходческих комплексов (ТПМК) в сторону станции «Рассказовка», а в районе поселения Внуковского планируется создание еще одной монтажно-щитовой камеры для старта ТПМК в сторону «Внуково».

Как сообщил Юрий Кравцов, гендиректор «Мосинжпроекта» – главного проектировщика и подрядчика по строительству новых линий и станций метро, особенностью нового участка Калининско-Солнцевской линии станет метромост рядом с «Пыхтино» над рекой Ликова.

«Его протяженность составит 460 м. В настоящее время подготовительные работы по его сооружению уже начались», – сказал Кравцов.

В стройкомплексе отметили, что ввод нового участка Калининско-Солнцевской линии улучшит транспортную инфраструктуру в Новой Москве. Ожидается, что на поездку в центр из аэропорта Внуково и поселений Новомосковского административного округа жители сэкономят порядка 15-20 минут.

«Кроме того, учитывая планируемый рост пассажиропотока в аэропорт Внуково, появление дополнительного скоростного транспорта существенно снизит нагрузку на улично-дорожную сеть», – добавили в пресс-службе.

Напомним, в декабре москвичи согласились с программой строительства метро в 2020-2023 годах.



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