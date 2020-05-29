Звезда фильма “Валериан и город тысячи планет” Дэйн ДеХаан стал отцом во второй раз

29.05.2020, 11:18, Разное

Уже второй раз весна в семействе актера Дэйна ДеХаана и его супруги, актрисы Анны Вуд, становится связана с прибавлением в семействе. Три года назад, в апреле 2017 года на свет появилась дочка пары — маленькая Боуи Роуз ДеХаан, которую родители назвали в честь Дэвида Боуи. Теперь же Дэйн и Анна поприветствовала в этом мире ее братика — Берта Аполло ДеХаана. По-видимому, мальчик получил такое имя в связи с космической программой “Аполло”. Впрочем, о его имени актер наверняка впоследствии расскажет более подробно в интервью.

И вот нас уже четверо… Добро пожаловать в мир, Берт Аполло!

— написал в своем Instagram Дэйн.

Дэйн, Анна, Боуи Роуз и маленький Берт

Его супруга оказалась более красноречива и рассказала, что рождению второго ребенка предшествовал не самый простой период, и попытки зачать долго не увенчивались успехом:

Это наш чудесный радужный ребенок. И не только потому что до того, как мы его зачали, мы пережили потерю. Он также привносит надежду и радость в это грустное и страшное время для нашей нации и нашего мира. Он родился несколько дней назад в Нью-Йорке в самый разгар пандемии, и его уже можно назвать маленьким храбрым воином, который одним своим присутствием напоминает нам, что нужно жить, любить и оставаться в настоящем. С нетерпением ждем новых открытий, которые он нам принесет. Встречайте Берта Аполло ДеХаана!

Дэйн ДеХаан, Анна Вуд и Боуи Роуз Вуд

Дэйн де Хаан и Анна Вуд поженились в 2012 году во время небольшой частной церемонии. До брака пара встречалась шесть лет, а Анна, будучи актрисой, снималась вместе с Дэйном в фильме “Хроника”. Она также играла в таких сериалах как “Хорошая жена” и “Кодекс”. У Дэйна же в этом году ожидается премьера остросюжетного сериала для Netflix “Незнакомец”. О том, что у них родится первенец, в ноябре 2016 года рассказывала Анна:

Счастлива наконец-то поделиться с вами этой радостной новостью! Не могу дождаться нашего самого захватывающего приключения – отцовства и материнства!

Рождение же второго ребенка пара афишировала уже не так активно и показала маленького Берта подписчикам лишь сейчас. Поздравляем пару с пополнением в семье!

Дэйн, Боуи и Анна