После борьбы с болезнью: ангел Victoria’s Secret Роми Стрейд беременна

29.05.2020, 11:18, Разное

Ангел Victoria’s Secret Роми Стрейд и ее бойфренд – бизнес-консультант Лоренс ван Лиувен, с которым модель встречается порядка 10 лет и, судя по данным голландского Vogue, состоит в браке с 2018 года, станут родителями. Об этом счастливом событии 24-летняя Роми сообщила на своей странице в Instagram, рассказав о сложном пути к будущему материнству: оказалось, что два года назад ей поставили диагноз “синдром поликистозных яичников”, который часто приводит к бесплодию.

Роми Стрейд и Лоренс ван ЛиувенУ меня не было месячных в течение семи лет… Я была опустошена, потому что больше всего на свете хотела стать мамой и создать полноценную семью с Лоренсом. Было очень страшно, что никогда не смогу этого сделать, ведь врачи сказали, мне будет невероятно сложно зачать ребенка естественным путем… Я начала исследовать диагноз и пришла к выводу, что у меня этот синдром протекает нетипично, ведь я находилась в постоянном стрессе,— рассказала Роми своим фолловерам, отметив, что ее биоритмы сбивались из-за регулярных перелетов, интенсивных тренировок и ограничений в еде:

Я сильно нагружала свой организм, а мой вес был недостаточен для того, чтобы выдерживать эту нагрузку… Я пришла к выводу, что надо уменьшить интенсивность тренировок, не ограничивать себя в питании, любить себя и свой организм.

По признанию Роми, улучшения начали происходить в ноябре прошлого года – возобновилась менструация, цикл нормализовался. Спустя время она узнала, что ждет малыша. “Слушайте свое тело и не позволяйте плохим мыслям одерживать над вами верх”, – посоветовала Стрейд женщинам, столкнувшимся с похожей проблемой.

Роми Стрейд и Лоренс ван Лиувен Роми Стрейд и Лоренс ван Лиувен