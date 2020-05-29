 

Ивлева, Фельгенгауэр и другие. В Москве 28 мая задержали восьмерых журналистов, вышедших на одиночные пикеты

29.05.2020, 11:16, Новости дня

В Москве 28 мая на акции в поддержку арестованного на 15 суток журналиста Ильи Азара правоохранители задержали восьмерых журналистов. Об этом сообщило агентство “Интерфакс”.

Журналисты вышли с плакатами в поддержку Азара, среди них заместитель главного редактора “Эха Москвы” Татьяна Фельгенгауэр, ведущий радиостанции Александр Плющев, главреды изданий “Медиазона” Сергей Смирнов и “Такие дела” Анастасия Лотарева, писательница Алиса Ганиева, журналистка Виктория Ивлева, ведущий телеканала “Дождь” Михаил Фишман и журналист Russia Today Илья Васюнин.

Правоохранители составили протоколы на журналистов, им вменяют нарушение режима самоизоляции и нарушение правил пикетирования.

Вскоре задержанных отпустили, по делу каждого из них назначены судебные заседания.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев призвал разобраться с законностью этих задержаний, поскольку режим самоизоляции не предусматривает запрета одиночных пикетов, отмечает “Интерфакс”.

Азара задержали 26 мая после того, как он вышел с одиночным пикетом в поддержку создателя паблика “Омбудсмен полиции” Владимира Воронцова. Тверской суд признал журналиста виновным в повторном нарушении правил пикетирования и назначил 15 суток ареста.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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