Ивлева, Фельгенгауэр и другие. В Москве 28 мая задержали восьмерых журналистов, вышедших на одиночные пикеты
29.05.2020, 11:16, Новости дня
В Москве 28 мая на акции в поддержку арестованного на 15 суток журналиста Ильи Азара правоохранители задержали восьмерых журналистов. Об этом сообщило агентство “Интерфакс”.
Журналисты вышли с плакатами в поддержку Азара, среди них заместитель главного редактора “Эха Москвы” Татьяна Фельгенгауэр, ведущий радиостанции Александр Плющев, главреды изданий “Медиазона” Сергей Смирнов и “Такие дела” Анастасия Лотарева, писательница Алиса Ганиева, журналистка Виктория Ивлева, ведущий телеканала “Дождь” Михаил Фишман и журналист Russia Today Илья Васюнин.
Правоохранители составили протоколы на журналистов, им вменяют нарушение режима самоизоляции и нарушение правил пикетирования.
Вскоре задержанных отпустили, по делу каждого из них назначены судебные заседания.
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев призвал разобраться с законностью этих задержаний, поскольку режим самоизоляции не предусматривает запрета одиночных пикетов, отмечает “Интерфакс”.
Азара задержали 26 мая после того, как он вышел с одиночным пикетом в поддержку создателя паблика “Омбудсмен полиции” Владимира Воронцова. Тверской суд признал журналиста виновным в повторном нарушении правил пикетирования и назначил 15 суток ареста.
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