 

“У вас прогнило”. Аваков отреагировал на перестрелку в Броварах

29.05.2020, 11:16, Новости дня

Перестрелка утром в Броварах – “отголосок коррупционных схем”. Об этом написал министр внутренних дел Арсен Аваков в Twitter 29 мая.

“Перестрелка утром в Броварах – отголосок коррупции определения квот перевозчиков, привлечения банд в борьбе за маршруты перевозок. Будем лечить! 10 задержанных уже, массовые задержания продолжаются. Исполнительные органы Киева и области обязаны –  у вас… прогнило”, – написал Аваков.

Перестрелка утром в Броварах – отголосок коррупции определения квот перевозчиков, привлечения банд в борьбе за маршруты перевозок.
Будем лечить!.
10 задержанных уже, массовые задержания продолжаются.
Исполнительные органы Киева и области обязаны – у вас ..прогнило pic.twitter.com/iEiGLWEDLN

— Arsen Avakov (@AvakovArsen) May 29, 2020

Сообщение о стрельбе на одной из улиц Броваров поступило сегодня в 7.15. По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Заместистель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что в результате перестрелки ранение получили три человека. 

“Криминальные разборки стали результатом непрозрачного распределения маршрутов между предпринимательскими структурами со стороны чиновников, отвечающих за это направление в Киевской области”, – отметил он.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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