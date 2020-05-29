Звезда фильма «Москва слезам не верит» заболела коронавирусом

29.05.2020, 11:16, Новости дня

У 61-летней актрисы Натальи Вавиловой выявлена коронавирусная инфекция, сообщил редактор Георгий Сааков.

«Скорейшего выздоровления … актрисе Наталье Вавиловой», – пожелал он в Facebook.

Ранее Сааков сообщил, что от коронавируса умер супруг артистки – кинорежиссер Самвел Гаспаров.

Наталья Вавилова родилась 26 января 1959 года в Москве, была пятым, младшим ребенком, в семье дипломатического работника. В 1984 году Наталья Вавилова окончила ВГИК.

Наиболее известна по картине Владимира Меньшова «Москва слезам не верит», в фильме она сыграла одну из главных героинь Александру. Также снималась в лентах «Не ходите, девки, замуж», «Ученик лекаря», «Розыгрыш», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил».