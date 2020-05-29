 

Звезда фильма «Москва слезам не верит» заболела коронавирусом

29.05.2020, 11:16, Новости дня

У 61-летней актрисы Натальи Вавиловой выявлена коронавирусная инфекция, сообщил редактор Георгий Сааков.

«Скорейшего выздоровления … актрисе Наталье Вавиловой», – пожелал он в Facebook.

Ранее Сааков сообщил, что от коронавируса умер супруг артистки – кинорежиссер Самвел Гаспаров.

Наталья Вавилова родилась 26 января 1959 года в Москве, была пятым, младшим ребенком, в семье дипломатического работника. В 1984 году Наталья Вавилова окончила ВГИК.

Наиболее известна по картине Владимира Меньшова «Москва слезам не верит», в фильме она сыграла одну из главных героинь Александру. Также снималась в лентах «Не ходите, девки, замуж», «Ученик лекаря», «Розыгрыш», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.04 / Назван возрастной состав новых заболевших коронавирусом в Москве

20.04 / ВМС США: российский Су-35 опасно приблизился к американскому P-8A Poseidon

17.04 / Отсутствие людей привлекло гигантскую акулу в гавань на западном побережье Франции

14.05 / СК возбудил уголовные дела после размещения портретов Гитлера и Гиммлера на сайте “Бессмертного полка”

04.04 / Застрявшим в Нью-Йорке россиянам обещали компенсацию

26.03 / Россияне начали оправдывать свои долги коронавирусом

30.03 / Переболевшая коронавирусом Куриленко ответила на вопросы о болезни

27.05 / 9 отраслей, которые ждут финансовой помощи от американского правительства

23.05 / В материковом Китае за сутки впервые не выявили новых случаев COVID-19

20.04 / Тренировавшиеся в Алабино парадные расчеты отправили на карантин

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска