Показан не вышедший смартфон Meizu сразу с двумя экранами

29.05.2020, 11:09, Разное

В Сети появился фотоснимок смартфона Meizu с двумя экранами на передней и задней панелях. Официально производитель его никогда не демонстрировал, а подобную конструкцию он еще не реализовывал в уже вышедших мобильных устройствах.

Дополнительный экран неизвестного смартфона Meizu имеет округлую форму. Он может выводить полезную информацию, например, данные о погоде или таймер. Также он может уведомлять владельца о полученных сообщениях.

За производительность прототипа смартфона Meizu с двумя экранами отвечает выпущенный в 2015 году 8-ядерный процессор Samsung Exynos 8890 с тактовой частотой 2,3 ГГц. Устройство оснащено графическим ускорителем Mali-T880 MP12 и модемом LTE Cat.123CA, позволяющим передавать данные со скоростью 600 Мбит/с.

Специалисты полагают, что его разработка началась еще в 2016 году. На это указывает наличие устаревшего процессора. Учитывая существование прототипа, отказ от его выпуска мог произойти в самый последний момент, но, возможно, Meizu реализует технологию двойных экранов в других своих смартфонах.