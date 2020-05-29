Финансирование нацпроектов в Мурманской области увеличено до 14,4 млрд рублей

29.05.2020, 11:08, Новости дня

Несмотря на пандемию коронавируса, реализация национальных проектов в Мурманской области была усилена, а финансирование ключевых проектов увеличено. Всего на приоритетные направления потратят 14,4 млрд рублей, сообщили на заседании областного правительства.

«Коронавирусная инфекция и ограничительные меры, конечно, стали серьезным вызовом и ограничением, в то же время на сегодняшний день большая часть показателей рискам не подвергнута, а некоторые из важных показателей даже уже перевыполнены», – передает Nord-News.Ru слова вице-губернатора Елены Дягилевой.

На нацпроект «Демография» направили дополнительно 2,6 млрд рублей, «Здравоохранение» – 1,9 млрд рублей, «Образование» – 800 млн рублей.

Нацпроект «Жилье и городская среда» получит 2 млрд рублей, вместо предусмотренных ранее 700 миллионов.

Благодаря региональным проектам в Мурманской области заработали три фельдшерско-акушерских пункта.

Не оставили без внимания и субъекты малого и среднего бизнеса. Всего за четыре месяца было выдано 109 микрозаймов и заключено 12 экспортных контрактов. Обучены основам ведения бизнеса, финансовой грамотности около 1 тыс. 900 человек.

Всего в 2020 году в регионе запланировано введение 302 объектов. Из них восемь – капитального строительства, пять – в сфере физической культуры и спорта, по одному в образовании, ЖКХ, здравоохранении, 249 объектов горсреды.

В правительстве региона особо подчеркнули, что замороженных объектов в рамках нацпроектов в Мурманской области нет.