Поддержавшая Навального владелица детсада лишена прав за пьяное вождение

29.05.2020, 11:08, Новости дня

Поддержавшая «5 шагов для России» владелица частного детсада в Красноярске Светлана Алвес Ногейра перевозила детей, будучи лишенной водительских прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

В рамках раскрутки кампании «5 шагов для России» красноярский штаб Алексея Навального в начале мая опубликовал историю местной предпринимательницы Светланы Алвес Ногейры, которая пожаловалась, что ее частный детский сад пришлось закрыть из-за коронавируса, из-за чего она – мать-одиночка, ее семья и ее подчиненные остались без дохода, информирует телеграм-канал «Фонд бабла с коррупцией».

Позже, по признанию самой Алвес Ногейры, стало известно, что сотрудники ее детского сада работали нелегально, так как она не трудоустраивала их официально и, соответственно, не платила налоги.

Кроме того, 6 мая, Алвес Ногейра была остановлена сотрудниками ГИБДД, которые выяснили, что у женщины нет действующих прав: в феврале суд лишил ее водительского удостоверения за вождение в нетрезвом виде после инцидента, произошедшего в ноябре 2019 года. При этом 6 мая в автомобиле с Алвес Ногейрой находились ее дети, и оба были не пристегнуты.

«Светлана Алвейс Ногейра является злостным нарушителем ПДД и неплательщиком по штрафам. Так, в базе ФССП имеется порядка 20 неоплаченных штрафов на общую сумму около 12 тыс. рублей только за период с 2019 по 2020 год», – отмечают авторы канала.