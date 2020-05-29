В Нью-Йорке задержаны более 40 участников акций протеста

29.05.2020, 11:08, Новости дня

Правоохранительные органы Нью-Йорка задержали более 40 участников массовых акций протеста из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда, скончавшегося после жестокого обращения со стороны полиции в Миннеаполисе (штат Миннесота).

Демонстрации в Нью-Йорке переросли в столкновения с полицейскими. Участники акции ударили сотрудника органов безопасности мусорным ящиком по голове, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.

Всего в протестных акциях пострадали четверо сотрудников полици, их доставили в больницы. У одного из 40 задержанных нашли при себе нож.

Напомним, протесты в Нью-Йорке и Миннеаполисе прошли после публикации в интернете видеозаписи, на которой запечатлено задержание темнокожего Джорджа Флойда.

Полицейские надели на подозреваемого наручники и повалили его на дорогу. Один из них надавил задержанному коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские проигнорировали это. Вскоре после этого мужчина умер в одной из больниц города. Стражей порядка отстранили от выполнения служебных обязанностей.

Известно о гибели по меньшей мере одного человека в ходе протестов в Миннеаполисе. Акции протеста начались также в Лос-Анджелесе. Из-за беспорядков в Миннеаполисе введен режим ЧС.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как убийства черных разрушают светлый образ американской полиции. Эксперт сообщил газете ВЗГЛЯД, что насилие в Миннеаполисе говорит о глубоком расколе в США.