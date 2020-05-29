Тарзан – уборщица, Лоза – комментатор: звезды на мели задумались о подработке

29.05.2020, 11:06, Новости дня

Многие артисты, оставшиеся без работы и, как следствие, без заработка из-за пандемии коронавируса, жалуются на то, что у них заканчиваются средства на жизнь. Кто-то над этим горько иронизирует, кто-то, как Сергей Шнуров и Иосиф Пригожин, публично выясняют отношения.

Шнуров заявил: он не верит, что известный продюсер и его супруга певица Валерия находятся в бедственном положении. Пригожин ответил, что его слова вырваны из контекста: он говорил о представителях артистической среды в целом, которые иначе как своим творчеством зарабатывать деньги не умеют, тем более что у многих есть коллективы, которым надо платить зарплату.

Ранее о плачевном финансовом положении сообщали Рыбин и Сенчукова, а денежные проблемы Татьяны Булановой и вовсе могли спровоцировать у нее инсульт.

Те, кто не готов сидеть сложа руки и ждать, когда снова откроется возможность выступать на сцене, думают, как можно хоть что-то заработать в нынешней ситуации.

Юрий Лоза рассказал, что его пенсии в 12 тысяч рублей, конечно, на жизнь не хватает, но он нашел возможность зарабатывать, публикуя статьи в Интернете и монетизируя свои песни.

Елена Воробей сообщила, что является единственным кормильцем в семье: ей нужно обеспечивать дочь, а также племянников и племянниц школьного возраста, которые уже не подпадают ни под какие выплаты, а в последние три месяца у нее практически нет работы, сообщает телеканал "360". Поэтому артистка выставила на продажу свою квартиру на побережье моря в Черногории.

Накануне в программе "Судьба человека" актер Александр Обласов признался Борису Корчевникову, что из-за безденежья готов пойти курьером – доставщиком продуктов, потому что надо кормить семью.

В программе "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия 1" на финансовые проблемы артистов в целом и свои в частности пожаловались также певица Наташа Королева и ее супруг — бодибилдер и шоумен Сергей Глушко, известный как Тарзан.

Впрочем, в жалобы этой звездной пары некоторые коллеги по артистическому цеху не поверили, а другие порекомендовали Глушко найти работу.

На это предложение Тарзан отреагировал с юмором. В своем "Инстаграме" он разместил смешной снимок в переднике, платке и с половой тряпкой в руках.

Фотографию он сопроводил ироничным комментарием: "Устроился на работу… по специальности. В половых-то делах я соображаю".