 

Розничные продажи в Германии в апреле упали меньше, чем ожидалось

29.05.2020, 11:06, Новости дня

Падение розничных продаж в Германии в апреле было максимальным с 2007 года, хотя оказалось не таким резким, как ожидалось, пишет Reuters.

Розничные продажи упали на 5,3% в реальном выражении по сравнению с предыдущим месяцем, показали данные Федерального статистического управления. Согласно пересмотренным данным, в марте продажи снизились на 4%.

Опрошенные Reuters аналитики прогнозировали, что спад продаж ускорится в апреле до 12%.

В годовом выражении розничные продажи упали на 6,5% после пересмотренного снижения на 1,2% в марте. Прогноз предполагал падение на 14,3% в апреле.

Лучшие, чем ожидалось, показатели дают надежду на восстановление потребления в ближайшие месяцы, когда экономическая и социальная жизнь вернется в нормальное русло.

Данные исследовательской компании GfK на этой неделе показали, что потребительские настроения в Германии улучшились на фоне смягчения ограничений, введенных для борьбы с распространением COVID-19.



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