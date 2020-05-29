Глава МВД наградил полицейских, задержавших подозреваемых в стрельбе на Каширском шоссе

29.05.2020, 11:06, Новости дня

Министр МВД РФ Владимир Колокольцев подписал указ о награждении сотрудников полиции, отличившихся при задержании злоумышленников, устроивших стрельбу на Каширском шоссе в Москве, об этом в пятницу, 29 мая, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Напомним, что вечером 24 мая, на парковке около ЖК "Ясный" произошла перестрелка, в которой приняли участие две группы людей, пострадали два человека из числа конфликтовавших. По предварительной версии, причиной противостояния стали взаимные претензии, возникшие в сфере похоронного бизнеса.

Как рассказали в МВД, на место ЧП оперативно прибыли полицейские из отдела МВД РФ по району Орехово-Борисово Южное — старший сержант Михаил Калашников, сержант Роман Гагин, старший лейтенант Алексей Сычевский и сержант Александр Чечёткин.

Им удалось возможное местонахождение преступников, и принять меры к их задержанию, один из эпизодов которого попал в объектив камеры наблюдения.

Теперь стражей порядка наградят медалями МВД РФ "За доблесть в службе" и – Почётными грамотами Министерства внутренних дел Российской Федерации.