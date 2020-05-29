Мнение: Это не прототип: реальные скафандры космонавтов Великой страны – американцы в них летят

29.05.2020, 10:58, Разное

Я думал, на фото – прототип. Костюмы дезинсекторов разрисовали, резиновые сапоги грибников, стебутся ребята, весело. Нет, космонавты Маска и правда полетят в этом. Причем, он “вдохновлен дизайном”. Великая Сверхдержава запускает свой первый космический корабль с 2011 года. Даже конструкторы скафандров говорят: внешний вид – полбеды, скафандры ужасные.

Астронавты Даглас Херли и Боб Бенкен отправятся на МКС. Этот запуск станет для США первым пилотируемым с момента закрытия программы Space Shuttle девять лет назад. В случае успеха SpaceX может стать признанным лидером в области космонавтики. Но скафандры. Конструктор скафандров Николай Моисеев, в 2009 году выигравший приз в 100 тысяч долларов в конкурсе NASA «Перчатка астронавта», считает – Илон Маск зря наплевал на комфорт и безопаность, сделав ставку на дизайн. Это снова не шутка. Дизайн.

По мнению Моисеева, скафандры, в которых Херли и Бенкен будут находиться внутри корабля в случае его разгерметизации, очень неудобны. Гермомолния для входа в космический костюм находится в паху, между бедер. Влезать в такой скафандр наверняка сложно без посторонней помощи.

Также Николай высказал сомнения по поводу безопасности скафандров от SpaceX. Их фактор безопасности равен двум — то есть скафандры испытывали при давлении, превышающем рабочее в два раза. С учетом того, что давление внутри современных американских скафандров составляет 0,3 атмосферы, это значит, что их проверили на деформацию ткани силовой оболочки, равной лишь 0,6 атмосферы. Для сравнения: у российских образцов давление внутри — 0,4 атмосферы, а фактор безопасности равен трем, то есть они гарантированно выдерживают давление в 1,2 атмосферных.

«Почему первый костюм SpaceX получился таким неоптимальным? Вероятно, главная причина в подходе к его созданию, — объясняет Моисеев. — Сперва Маск поручил дизайнеру костюмов для фильмов о супергероях Хосе Фернандесу проработать внешний облик скафандра, а уже затем под этот внешний облик стали проектировать внутренние системы костюма. При таком подходе трудно ожидать, что конечное изделие будет беспроблемным».

Даже вдохновляясь фильмами и стараясь сделать дизайнерскую вещь, создали ужасное изделие номер 1. Облаченные в них, несчастные американцы, надеюсь, доберутся до МКС. Хотя погода пугает… вдумайтесь, тех, кто запускает ракету на МКС, пугает погода! Запуск Crew Dragon к МКС отложили из-за погоды, новая попытка запуска состоится 30 мая в 10.22 мск, стыковка с МКС – 31 мая. Ну а насчет американского здравоохранения, я думаю, мы уже все все прекрасно поняли. Дутая страна. Снаружи красивая обертка. А внутри вместо конфетки – пустота.

@rovegosteb – https://rovego.livejournal.com/9580507.html