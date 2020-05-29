Доктор Мясников заявил, что COVID-19 «выдыхается»

29.05.2020, 10:53, Разное

Российский врач общей практики и телеведущий Александр Мясников заявил в своём Telegram-канале, что COVID-19 «выдыхается». Доктор объясняет, что с увеличением количества инфицированных, снизилось распространение коронавируса и данная инфекция стала менее опасной для человека.

Главный врач московской клинической больницы Александр Мясников пояснил общественности, что коронавирус, проходя через иммунитет, ослабевает в человеческом организме. Теледоктор объяснил, что вирус выдыхается при каждом новом попадании в организм. Автор книг о здоровье отметил, что COVID-19 «поел, насосался крови и отвалился» и надеется, что эпидемиологическая ситуация начнет стабилизироваться. «Коронавирус рано или поздно сойдёт на «нет», главное для нас: не забыть его уроки», – информирует врач в социальных сетях.

Доктор Мясников призывает россиян не поддаваться панике из-за коронавируса, объясняя, что, так или иначе, все переболеют SARS-CoV-2: «Это наш путь к достижению коллективного иммунитета. Также медик рассказал, что в подавляющем числе случаев эта болезнь протекает легко или вовсе бессимптомно.

На сегодняшний день Александр Мясников считает, что ограничительные меры пока снимать нельзя, нужно дождаться момента, когда COVID-19 окончательно выдохнется, чтобы избежать новых человеческих потерь. Телеведущий заявил, что коронавирус не будет представлять опасности в будущем, но при условии, что не станет мутировать, передаёт politexpert.net.