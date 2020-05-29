Доля выздоровевших после коронавируса в РФ превысила 40% от всех заболевших

29.05.2020, 10:48, Новости дня

Количество выздоровевших пациентов в России, у которых диагностировали коронавирус, достигло 159 тыс. 257 человек, что составляет 41% от общего числа заразившихся, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Тем временем в Москве за сутки выписаны 3473 пациента, у которых диагностировали коронавирус. Всего в столице выписаны 74 тыс. 724 человек, что составляет 42,5% от всех заразившихся в городе.

Суточный рост в столице составил 1,3% против 1,2% днем ранее, передает ТАСС.

Коэффициент распространения коронавируса в РФ за последние сутки снизился на 0,02 до 0,95. В Москве показатель не изменился и держится, как и накануне, на отметке 0,83. В среднем по РФ коэффициент не превышает единицу уже в течение 16 дней, а в Москве – с 11 мая.

За минувшие сутки в РФ выявлено 8572 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 387 тыс. случаев заболевания.