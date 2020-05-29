Филиппинский «Квазимодо» компенсирует уродливое лицо талантом певца

29.05.2020, 10:39, Разное

Житель Филиппин родился с синдромом амниотических перетяжек, изуродовавшем все его лицо. Это происходит, когда волокнистые нити, возникающие в матке при вынашивании плода, опутывают эмбрион или сдавливают/перетягивают некоторые части тела.

Если нити перетянут конечность, то ребенок родится с недоразвитой рукой или ногой, но самые страшное, это когда нить начинает тянуть по лицевым тканям, глазам, носу или челюстям. В этом случае младенец появится на свет практически здоровым физически, но с настолько сильно изуродованным лицом, что большинство людей будут считать его монстром.

Именно это и произошло с Джиламом Самсоном, который живет на Филиппинах в провинции Замбоанга-Сибугай. Из-за амниотических нитей у него полностью деформирован нос, а также затронуты рот и оба глаза.

По словам 39-летнего Самсона, с самого детства другие дети жестоко высмеивали его, в том числе одноклассники в школе. Однако он не падал духом и находил утешение в рисовании и пении.

Когда он стал более решительным, он стал подавать заявки на участие в различных школьных мероприятиях и выступал там так хорошо, что многие из тех, кто раньше дразнили его, теперь стали относиться к нему с уважением.

Когда Самсон стал взрослым, он продолжал заниматься пением и сейчас говорит, что это заставляет ощущать себя особенным. Кроме того, сейчас он зарабатывает на жизнь в том числе исполняя песни. Также он рисует социальные плакаты по заказам местных школ и муниципальных контор.

До карантина из-за коронавируса Самсона часто приглашали спеть на разных мероприятиях, иногда и в других городах. Но сейчас Самсон поет просто для себя, как делал много лет назад.

Многие люди признаются, что услышав его голос и не видя лица, они представляли себе красивого, молодого и романтичного парня, но потом они начинали испытывать к певцу большое уважение, когда видели его фотографии и узнавая его историю.

В интервью журналистам Самсон дает совет всем, кто оказался в таком же положении из-за врожденных уродств и нападок общества. По его словам людям не надо зацикливаться на этом, а надо просто найти себе любимое дело и заниматься им.