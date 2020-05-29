Тощий гигант бродил по мексиканским холмам и напугал местных жителей

29.05.2020, 10:39, Разное

Очень необычные новости пришли на днях из отдаленного сельского региона в Мексике, из района неподалеку от города Сьюдад-Вальес. Сразу несколько человек увидели тут нечто настолько странное, что у него даже нет имени.

Это был не йети, не "Серый" пришелец, не чупакабра- это был по настоящему огромный гигант, пробирающийся через холм и возвышающийся над окружением. Выглядел он при этом как "сложенный из палок", настолько тощим он казался.

В доказательство увиденного один из очевидцев успел заснять существо на свой телефон, однако снимок получился очень мутным (традиционно) и на нем сложно разглядеть какие-либо детали. Это может быть и правда нечто живое и высокое или же это подделка с использованием фигурки.

Однако в пользу реальности произошедшего говорит то, что все очевидцы были самыми обычными местными фермерами, не склонные к подобным розыгрышам. Они проживают рядом с горным хребтом Тенек в местности под названием "Ojo de Agua" (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Журналистам удалось поговорить с женщиной по имени Антония, которая 21 мая 2020 года вместе с мужем и ребенком находилась рядом со своим домом. Часы показывали 17.30, когда все они услышали неподалеку громкий звук, похожий на взрыв и решили, что произошел обвал, поэтому пошли в ту сторону, чтобы посмотреть.

Но увидели они не обвал у холма, а двигающегося возле холма тощего гиганта. Антония не могла поверить своим глазам, когда заметила его, а когда сказала о нем мужу, тот уже собрался высмеять жену за выдумки, но тут же сам заметил воочию это же существа.

"Мой муж перепугался и велел нам уходить в дом. При этом мы находились довольно далеко от гиганта".

Журналистам удалось найти еще несколько местных жителей, которые в тот же день тоже видели "тощего гиганта". За короткие сроки новости обежали всю округу и вселили страх в живущих тут людей. В основном все они представители коренных индейцев, а потому очень суеверные и религиозные.

Потом журналисты нашли одно мутное фото того самого гиганта и вскоре оно появилось сразу в нескольких мексиканских газетах. Неизвестно, проверялось ли это фото на подлинность и даже не указано кто именно и при каких обстоятельствах сделал его. Можно лишь предположить, что фотографировал человек, который спрятался от гиганта за каким-то укрытием вроде куста и сидел низко к земле.

В данный момент журналисты призывают тщательно расследовать этот случай. Тем временем еще один местный житель – Августин Эрнандес, говорит, что слышал в своем окружении много историй о гиганте, который бродит средь холмов у подножия горного хребта Тенек. То есть видели его очень многие.

Некоторые связывают гиганта с НЛО и называют его пришельцем, но пока на это нет никаких улик, в том числе никто пока не рассказал, что видел тут НЛО. Немало людей уже называют этого гиганта нагвалем, Нагвали – это духи-хранители в мифологии индейцев Центральной Америки.