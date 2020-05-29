 

Грубое, оскорбительное обращение, тараканы, принудительное кормление задокументированы военными в домах долгосрочного ухода Онтарио

29.05.2020, 10:38, Разное

Ontario long-term care homes in scathing report could face charges, says Ford
Домам длительного ухода Онтарио,  упомянутым в  “ужасном” докладе военных, могут грозить обвинения, считает Форд
Военнослужащие, направленные в дома, говорят, что они стали свидетелями десятков антисанитарных  и опасных действий

Nick Boisvert · CBC News · Posted: May 26, 2020 

Премьер-министр Онтарио Дуг Форд заявил, что обнародует  отчет  военных  для общественности. «Вы заслуживаете знать то, что я знаю как премьер», сказал он. (Nathan Denette/The Canadian Press)

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Премьер-министр Онтарио Дуг Форд говорит, что провинция начала расследование, которое может привести к уголовным обвинениям против пяти домов долговременного  ухода, пораженных  COVID-19.

Расследование началось после того, как вооруженные силы опубликовали ужасный доклад о положении в пяти учреждениях долговременного  ухода  расположенных  в  регионе Большого Торонто.

В докладе содержится ошеломляющий список действий  и  практик, которые, по словам военных, могли быть причиной крупных вспышек  инфекционного заболевания в каждом из домов.

Военнослужащие, которые с 28 апреля  оказывают помощь в домах  долговременного ухода, говорят, что наблюдали многочисленные  случаи  антисанитарных и просто  опасных  действий.

Список  нарушений  включает в себя:

  • Повторное использование медицинского оборудования, без его дезинфекции,  для пациентов инфицированных  COVID-19 и других, чьи тесты  не  были положительными

  • Неправильное использование средств индивидуальной защиты (СИЗ) персоналом и врачами.

  • Совместное проживание пациентов с  COVID-19,  с  теми  чьи тесты  не  были положительными

  • Персонал повторно использует перчатки или не моет руки между пациентами

  • Во время  проведения медицинских процедур,  персонал ведет себя агрессивно по  отношению к   пациентам.

  • Пациенты зовут на помощь,  но не получают ни помощи ни ответа  до двух часов.

  • Наличие насекомых, в том числе тараканов и муравьев.

«Это было так тревожно … Это был худший доклад, самый душераздирающий отчет, который я когда-либо читал за всю свою жизнь», – сказал Форд во вторник.

«До вчерашнего утра мы не знали в полной мере, что это  за  дома, и с чем их обитателям  приходится сталкиваться».

  • Полный отчет можно прочитать здесь

Военнослужащие канадских вооруженных сил в Residence Yvon-Brunet, доме длительного ухода в Монреале. Военные были вызваны для оказания помощи во время пандемии   учреждениям  в Онтарио и Квебеке. (Graham Hughes/The Canadian Press)

«Страх использовать расходные материалы»

Премьер-министр, чья теща живет в доме  престарелых в западной  части Торонто (в этом доме подтверждена  вспышка коронавирусной инфекции), пообещал  «справедливость» семьям, потерявшим близких из-за  COVID-19.

Ниже названы  пять учреждений, указанные в отчете, а также  последние данные об умерших от  COVID-19  в этих учреждениях.

  • Orchard Villa в Пикеринге: 77 смертей (по состоянию на понедельник).

  • Altamont Care Community в Скарборо: 52 смерти (по состоянию на понедельник).

  • Eatonville  в  Этобико: 42 смерти (по состоянию на субботу).

  • Hawthorne Place в Северном Йорке: 43 смерти (по состоянию на субботу).

  • Holland Christian Homes Grace Manor  в Брамптоне: 11 смертей (по состоянию на понедельник).

В Hawthorne Place военные отмечают «значительное ухудшение стандартов чистоты», говорится в сообщении.

«Протоколы [клинических исследований]  показывают почти 100-процентную степень загрязнения для оборудования, пациентов и всего учреждения».

Также сообщается, что в  Eatonville  пациентам с COVID-19  было разрешено бродить по всему  дому без ограничений. Персонал в Eatonville также продемонстрировал «общую культуру страха использовать расходные материалы, потому что они стоят денег».

Дома отвечают

Позже во вторник, некоторые из домов, названных в отчете, и сеть больниц, которая поддерживала одно из учреждений, ответили на обвинения высказанные в  отчете.

«Серьезность пандемии COVID-19 создала уникальные проблемы для нашей системы здравоохранения, нашего дома и наших сотрудников», – заявила Эвелин Макдональд, исполнительный директор Eatonville Care Center.

Макдональд указала  на 104 случая COVID-19, подтвержденных среди сотрудников Eatonville и  на  других членов коллектива, которые «не пришли на работу из-за личных проблем со здоровьем», как на серьезную проблему для дома, заявив, что «те, кто остался, были не в состоянии справиться с  теми нагрузками которые принесла пандемия.

Компания Sienna Senior Living, которая управляет  домом  Altamont Care Community, также заявила, что была «глубоко подавлена» воздействием пандемии и пообещала «немедленно и навсегда» решить проблемы. 

Lakeridge Health, больничная система в регионе Дарем, которая направила вспомогательный персонал для оказания помощи персоналу в Orchard Villa, заявила, что «ею были предприняты  немедленные действия, чтобы справиться»  со  вспышкой в ​​доме, включая глубокую уборку и набор  дополнительного персонала. 

Более 1500 смертей

Премьер-министр Джастин Трюдо,  во время своей пресс-конференции во вторник,  назвал  доклад  военных «чрезвычайно тревожным»

 Официальное  число  смертей  от COVID-19 в Онтарио выросло  во вторник на 21 и в настоящее время составляет 2123 человека. По данным Министерства здравоохранения, из тех, кто умер, 1538 были обитателями  домов длительного ухода.

Однако данные, собранные непосредственно из региональных отделов общественного здравоохранения, свидетельствуют о том, что общее число погибших от COVID-19 в провинции на вечер понедельника составило не менее 2194.

Во время службы в домах  Онтарио, COVID-19  заболели  четырнадцать  военнослужащих,   в то время как в Квебеке тесты дали  положительный результат у  22-х  военных.

Министр долгосрочной медицинской помощи Меррили Фуллертон заявила, что ситуация в пяти домах указанных  в отчете   к  настоящему моменту стабилизировалась, тем не менее  Онтарио просит военных продлить миссию по оказанию помощи еще на 30 дней.

Планируется создание  независимой  комиссии

В расследование будет включен главный коронер провинции, которому поручено расследовать как минимум одну из смертей. Фуллертон сказала, что контрольный  отдел ее министерства также начнет незамедлительно изучать конкретные “критические случаи”, подробно изложенные в докладе.

Также  Онтарио планирует создать  в сентябре  независимую комиссию по изучению состояния  своей системы долгосрочного ухода, хотя многие группы охраны здоровья  призвали к более интенсивному общественному расследованию .

Eatonville Care Centre, показанный здесь, является одним из пяти домов долгосрочного ухода в Онтарио, упомянутых в “ужасном” отчете Вооруженных сил Канады, опубликованном во вторник. (CBC)

Когда его спросили, будет ли он сейчас пересматривать возможность проведения полного публичного расследования, Форд предложил рассмотреть его.

«Все на столе. Я ничего не исключаю после прочтения этого [отчета]», – сказал он.

Форд неоднократно называл систему долгосрочного ухода «развалившейся» во время кризиса с коронавирусом, хотя он еще не поделился подробным планом решения проблем.

Он сказал, что Онтарио понадобится помощь федерального правительства, чтобы внести существенные изменения в систему.

Медсестры говорят, что они давно уже выражали свою  обеспокоенность 

Ассоциация медсестер Онтарио (Ontario Nurses Association – ONA) заявила, что проблемы, связанные с долгосрочным уходом, выходят далеко за рамки пяти домов, о  которых сообщили  военные, и что необходимы срочные меры для улучшения условий  в  учреждениях  по всей провинции.

«Уже  в течение некоторого времени мы мы  чувствуем  усиливающуюся  обеспокоенность по поводу растущего числа домов для престарелых», – сказала президент ONA Вики МакКенна. 

«Мы признательны, что доклад военных и участие премьер-министра Джастина Трюдо  привели к тому, что внимание,  наконец-то,  уделяется недостаткам  существующим в этих домах».

МакКенна сказала, что рекомендации, сделанные в предыдущих исследованиях в области долгосрочного ухода, включая призывы к увеличению персонала, финансированию, повышению квалификации и увеличению ресурсов, не были полностью выполнены.

Ассоциация долгосрочного ухода Онтарио, представляющая около двух третей домов долгосрочного ухода провинции, повторила свои призывы к улучшению доступа к СИЗ, более быстрому тестированию и к тому, чтобы провинция инвестировала средства в более старые учреждения.

«Дома престарелых Онтарио дали  ясное представление  о тяжелой ситуации сложившейся  на переднем крае этой беспрецедентной борьбы против COVID-19», – заявила генеральный директор Донна Дункан. 

«Вирус  в  разной степени  повлиял  на  дома,  но он только  усугубил системные проблемы, такие как, например, давние кадровые трудности».

Abusive behaviour, cockroaches, force feedings documented by military in Ontario long-term care homes
Грубое, оскорбительное обращение, тараканы, принудительное кормление  задокументированы военными в  домах долгосрочного ухода Онтарио

By Victoria Gibson. Published on May 26, 2020 

Военные, размещенные в домах долговременного  в Онтарио, подняли тревогу по  поводу ужасающих условий  в пяти особо пострадавших от коронавируса учреждениях.  Выйдя за за рамки мандата Сил по оказанию помощи,  они подготовили  доклад, в котором  сообщили об  инцидентах, связанные с “оскорбительным” поведением персонала, о швыряющих по полу  тараканах  и  о  пациентах, спящих  на голых матрасах.

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Выдержка из доклада канадских военных  от 20 мая 2020 года, в котором подробно описаны стандарты практики и качества ухода за престарелыми  в доме  длительного ухода в Северном Йорке. Утверждения сделанные в  докладе  не были самостоятельно проверены iPolicy.

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