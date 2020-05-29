Учёные выяснили, какие продукты вызывают бессонницу

29.05.2020, 10:30, Разное

Учёные из Колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете в США провели исследование взаимосвязи сна и питания человека. В результате они выяснили, какие продукты вызывают бессонницу.

Исследователи изучили питание участников эксперимента. Ими стали женщины, у которых началась менопауза. Стало известно, что на качество и количество сна в жизни человека огромное влияние оказывает рацион. Однако, если в нём есть продукты питания, содержащие рафинированные углеводы, в частности сахар, он негативно сказывался не только на сне, но и на состоянии здоровья в целом.

К продуктам, в составе которых есть рафинированные углеводы, относятся: белый хлеб, сахар, сода и белый рис. Их гликемический индекс оказался выше, чем у других продуктов. По этой причине происходит резкий скачок уровня сахара в крови, а когда показатели возвращаются к норме, отмечается выплеск кортизола и адреналина. Эти гормоны оказывают влияние на качество сна человека.

Учёные уверенны: на основе данного исследования можно открыть простые, безопасные и бюджетные способы борьбы с бессонницей.