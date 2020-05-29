 

Учёные выяснили, какие продукты вызывают бессонницу

29.05.2020, 10:30, Разное

Учёные из Колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете в США провели исследование взаимосвязи сна и питания человека. В результате они выяснили, какие продукты вызывают бессонницу.
Исследователи изучили питание участников эксперимента. Ими стали женщины, у которых началась менопауза. Стало известно, что на качество и количество сна в жизни человека огромное влияние оказывает рацион. Однако, если в нём есть продукты питания, содержащие рафинированные углеводы, в частности сахар, он негативно сказывался не только на сне, но и на состоянии здоровья в целом.

К продуктам, в составе которых есть рафинированные углеводы, относятся: белый хлеб, сахар, сода и белый рис. Их гликемический индекс оказался выше, чем у других продуктов. По этой причине происходит резкий скачок уровня сахара в крови, а когда показатели возвращаются к норме, отмечается выплеск кортизола и адреналина. Эти гормоны оказывают влияние на качество сна человека.
Учёные уверенны: на основе данного исследования можно открыть простые, безопасные и бюджетные способы борьбы с бессонницей.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.04 / Симптом «грязной шеи» может указывать на заболевания

05.05 / Мнение: Пожарили шашлыки в центре Питера: «За что нас люди ненавидят?!»

17.04 / Нескучный карантин с Липой Тетерич: как приготовить идеальный кулич без яиц и дрожжей

01.05 / Английская медсестра спасла 13 инфицированных коронавирусом COVID-19 пенсионеров из дома престарелых

11.04 / Личное: Шанс попрактиковаться

11.01 / Мнение: Алиса Селезнёва прилетела в 1984 год из России спасённой Путиным

25.04 / «Я женился на всех, кого любил»: Юрий Яковлев хотел создать семью с тремя женщинами

09.05 / Мнение: Бери шинель. И немцы

22.04 / Переболевший коронавирусом COVID-19 россиянин рассказал, как прогрессировала болезнь

27.03 / ПФР досрочно организовал перечисление денег «Почте России»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска