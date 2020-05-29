Тарзан посмеялся над критиками после жалоб на нехватку денег

29.05.2020, 10:30, Новости дня

Шоумен и бодибилдер Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, заявил, что нашел работу «по специальности» после скандала вокруг жалобы артиста на нехватку денег.

Глушко выложил в Instagram фотографию, на которой он сидит на полу с платком на голове и половой тряпкой в руках.

«Устроился на работу … по специальности. В половых-то делах я соображаю. Вытирайте ноги у входа! Оставьте грязь за порогом», – написал артист.

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Устроился на работу …по специальности))) В половых то делах я соображаю.Вытирайте ноги у входа! ( оставьте грязь! за порогом) Всем добра! #тарзан #тарзаншоу

Публикация от Сергей Глушко(Тарзан) (@tarzan___official) 28 Май 2020 в 4:25 PDT

Ранее Тарзан заявил, что в отличие от пенсионеров, которые стабильно получают пенсию, артисты «не имеют ни копейки». После артист назвал статью, в которой были опубликованы его слова, «бредом» и «фейком».

Напомним, ранее из-за заявления продюсера Иосифа Пригожина о «тяжелом» положении артистов из-за отмененных концертов, между ним и музыкантом Сергеем Шнуровым разгорелся скандал.

Певец и композитор Юрий Лоза также раскритиковал Пригожина за слова о «чудовищной ситуации», в которой оказались артисты из-за отмененных концертов и упавших доходов. Художник Никас Сафронов заявил, что никто из популярных артистов не находится на грани нищеты.