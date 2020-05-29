LG запатентовала складной смартфон с боковыми экранами

29.05.2020, 10:30, Разное

Компания LG получила патентный документ на складной смартфон, у которого дополнительные экраны расположены по бокам. Эксперты считают, что их можно использовать для просмотра уведомлений или управления мобильными приложениями.

Согласно описанию смартфона с гибким дисплеем, новое устройство будет складываться вовнутрь горизонтально, что будет его делать похожим на классические «раскладушки». Однако главной особенностью станут вспомогательные дисплеи, которые компания LG хочет вынести на торцевую часть аппарата.

Функции экранов на данный момент установить невозможно, но если сложить смартфон, то они образуют двойную сенсорную панель. Такой дисплей сможет уведомлять пользователя о сообщениях и ему не придется раскрывать смартфон. Однако стоить отметить, что это всего лишь патент, поэтому нет полной уверенности в том, что компания LG выпустит данное устройство.