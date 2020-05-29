Возвращение к жизни: в Подмосковье откроют парки

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29.05.2020, 10:18, Разное

Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал новый этап снятия карантинных ограничений в регионе. В Подмосковье вновь откроются парки и строительные магазины.

Воробьев отметил, что гости и жители региона смогут свободно гулять в парках, но только при наличии масок. Спортивные и детские площадки пока останутся закрытыми. Кроме того, с 1 июня возобновят работу центры государственных услуг “Мои документы”. В них можно будет обратиться за услугами, которые нельзя получить без личного присутствия.



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