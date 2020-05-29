 

В Кентукки ранили семь человек в ходе протеста из-за убийства афроамериканки

29.05.2020, 10:16, Новости дня

По меньшей мере семь человек получили ранения при стрельбе, произошедшей во время массовой протестной акции в центре Луисвилла (штат Кентукки), сообщила пресс-секретарь местной полиции.

По данным Associated Press, один из раненых находится в критическом состоянии. В полиции отметили, что стражи порядка не открывали огонь по протестующим. Всего в демонстрации участвовали около 600 человек, передает ТАСС. 

Протестующие собрались, требуя справедливости для 26-летней Бреонны Тейлор. Специалист по неотложной помощи была застрелена полицейскими, ворвавшимися к ней домой в марте 2020 года.

Полиция заподозрила ее в хранении наркотиков. После осмотра в доме запрещенных веществ не обнаружили. Семья Тейлор в мае подала иск против полиции.

Между тем к местам массовых беспорядков в американских городах Миннеаполис и Сент-Пол направлено более 500 бойцов национальной гвардии США, передает РИА «Новости». 

«Мы направили свыше 500 бойцов в Сент-Пол, Миннеаполис и соседние районы. Наша задача – это защита жизней, сохранение имущества и права на мирные демонстрации», – говорится в заявлении нацгвардии штата в Twitter.

В четверг города Миннеаполис и Сент-Пол запрашивали помощь Национальной гвардии в борьбе с беспорядками.

Напомним, протесты в Миннеаполисе прошли после публикации в интернете видеозаписи, на которой запечатлено задержание темнокожего Джорджа Флойда.

Полицейские надели на подозреваемого наручники и повалили его на дорогу. Один из них надавил задержанному коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские проигнорировали это. Вскоре после этого мужчина умер в одной из больниц города. Стражей порядка отстранили от выполнения служебных обязанностей.

Известно о гибели по меньшей мере одного человека в ходе протестов в Миннеаполисе. Акции протеста начались также в Лос-Анджелесе. Из-за беспорядков в Миннеаполисе введен режим ЧС. 

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как убийства черных разрушают светлый образ американской полиции. Эксперт сообщил газете ВЗГЛЯД, что насилие в Миннеаполисе говорит о глубоком расколе в США. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.04 / Самолет с медицинской помощью вылетел в США

18.04 / На Украине в пожарах в Чернобыльской зоне обвинили диверсантов

01.05 / Общество: Московский врач рассказала о новом методе лечения COVID-19

27.05 / Пес прождал у больницы в Ухане умершего от коронавируса хозяина более трех месяцев

14.04 / МВФ спрогнозировал падение ВВП РФ в 2020 году на 5,5%

23.05 / Нью-Йорк умирает – горожане голодают, бродяги обживают Манхэттен

21.05 / Генпрокуратуру Украины обязали расследовать вмешательство Джо Байдена в работу экс-генпрокурора Шокина

22.05 / IBM проводит первое сокращение рабочих мест при новом CEO

15.04 / День рождения Ким Ир Сена в КНДР прошел без массовых мероприятий из-за коронавируса

03.05 / Если Зеленскому нужно объяснять, кто виноват в трагедии в Одессе, он может засомневаться, кто начал войну на Донбассе – Сенцов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска