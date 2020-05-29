В Кентукки ранили семь человек в ходе протеста из-за убийства афроамериканки

29.05.2020, 10:16, Новости дня

По меньшей мере семь человек получили ранения при стрельбе, произошедшей во время массовой протестной акции в центре Луисвилла (штат Кентукки), сообщила пресс-секретарь местной полиции.

По данным Associated Press, один из раненых находится в критическом состоянии. В полиции отметили, что стражи порядка не открывали огонь по протестующим. Всего в демонстрации участвовали около 600 человек, передает ТАСС.

Протестующие собрались, требуя справедливости для 26-летней Бреонны Тейлор. Специалист по неотложной помощи была застрелена полицейскими, ворвавшимися к ней домой в марте 2020 года.

Полиция заподозрила ее в хранении наркотиков. После осмотра в доме запрещенных веществ не обнаружили. Семья Тейлор в мае подала иск против полиции.

Между тем к местам массовых беспорядков в американских городах Миннеаполис и Сент-Пол направлено более 500 бойцов национальной гвардии США, передает РИА «Новости».

«Мы направили свыше 500 бойцов в Сент-Пол, Миннеаполис и соседние районы. Наша задача – это защита жизней, сохранение имущества и права на мирные демонстрации», – говорится в заявлении нацгвардии штата в Twitter.

В четверг города Миннеаполис и Сент-Пол запрашивали помощь Национальной гвардии в борьбе с беспорядками.

Напомним, протесты в Миннеаполисе прошли после публикации в интернете видеозаписи, на которой запечатлено задержание темнокожего Джорджа Флойда.

Полицейские надели на подозреваемого наручники и повалили его на дорогу. Один из них надавил задержанному коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские проигнорировали это. Вскоре после этого мужчина умер в одной из больниц города. Стражей порядка отстранили от выполнения служебных обязанностей.

Известно о гибели по меньшей мере одного человека в ходе протестов в Миннеаполисе. Акции протеста начались также в Лос-Анджелесе. Из-за беспорядков в Миннеаполисе введен режим ЧС.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как убийства черных разрушают светлый образ американской полиции. Эксперт сообщил газете ВЗГЛЯД, что насилие в Миннеаполисе говорит о глубоком расколе в США.