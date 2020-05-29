 

В РФ подтвердили 8,5 тыс. новых случаев коронавируса

29.05.2020, 10:16, Новости дня

За минувшие сутки в РФ выявлено 8572 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 387 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 8572 новых случая коронавируса в 84 регионах, из них 39,4% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2332, Подмосковье – 773, Санкт-Петербурге – 369.

Всего в стране выявлено 387 тыс. 623 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 159 тыс. 257 человек, из них 8264 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксированы 232 летальных случая. За весь период в РФ от коронавируса скончались 4374 человека.

Накануне, 28 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8371. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 201.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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