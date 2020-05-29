Минюст решил повторно обсудить поправки к КоАП

29.05.2020, 10:16, Новости дня

Министр юстиции Константин Чуйченко предложил повторно провести публичное обсуждение поправок в административное законодательство.

«Обсуждение проектов нового КоАП и процессуального КоАП длится уже четыре месяца. Мы помним, что первоначальная редакция вызвала обоснованную критику. Проекты законов, формирующих новое законодательство об административных правонарушениях, будет правильно обсудить повторно», – передает РИА «Новости» слова Чуйченко.

По его словам, в процессе обсуждения проекта нового КоАП РФ, Минюст получил почти 2 тыс. предложений от рядовых россиян, общественных объединений, бизнеса и органов власти.

«Подавляющее большинство замечаний учтено. Это касается решений не увеличивать текущие размеры административных наказаний, сохранить действующие сроки давности привлечения к административной ответственности, включить в проект нового КоАП принцип презумпции невиновности и так далее», – сказал министр.

Напомним, в конце марта Минюст направил в правительство проект поправок в Кодекс административных правонарушений, которые должны обеспечить неукоснительное соблюдение правил карантина.