 

Минюст решил повторно обсудить поправки к КоАП

29.05.2020, 10:16, Новости дня

Министр юстиции Константин Чуйченко предложил повторно провести публичное обсуждение поправок в административное законодательство.

«Обсуждение проектов нового КоАП и процессуального КоАП длится уже четыре месяца. Мы помним, что первоначальная редакция вызвала обоснованную критику. Проекты законов, формирующих новое законодательство об административных правонарушениях, будет правильно обсудить повторно», – передает РИА «Новости» слова Чуйченко.

По его словам, в процессе обсуждения проекта нового КоАП РФ, Минюст получил почти 2 тыс. предложений от рядовых россиян, общественных объединений, бизнеса и органов власти.

«Подавляющее большинство замечаний учтено. Это касается решений не увеличивать текущие размеры административных наказаний, сохранить действующие сроки давности привлечения к административной ответственности, включить в проект нового КоАП принцип презумпции невиновности и так далее», – сказал министр.

Напомним, в конце марта Минюст направил в правительство проект поправок в Кодекс административных правонарушений, которые должны обеспечить неукоснительное соблюдение правил карантина.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.05 / Меркель высказалась об «атаке русских хакеров» на Бундестаг

29.05 / Ляшко заявил, что на время второй волны коронавируса Минздрав будет предлагать другую стратегию

18.05 / Глава Дагестана заявил об отсутствии очагов коронавируса на работающих предприятиях

18.04 / Медицинский центр в Омске планируют сдать на две недели раньше срока

27.04 / Найдена связь между обонянием и лишним весом

04.04 / США лишили полицию Германии 200 тыс. респираторных масок

26.03 / Китай закупил у РФ рекордный объем нефти

12.04 / Как российские дипломаты выдержали китайский карантин

29.03 / Начальник Генштаба ВСУ будет подчиняться главкому ВСУ

08.05 / Посол Польши оценил демонтаж мемориальных табличек расстрелянным полякам в Твери

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска