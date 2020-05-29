В первом квартале экономика США сократилась на 5%

29.05.2020, 10:15, Новости дня

Американская экономика в первом квартале года сократилась на 5 процентов в годовом выражении, свидетельствует скорректированная оценка Министерства торговли.

Ранее потеря оценивалась в 4,8 процента.

В первые два месяца года наблюдался нормальный рост, однако в марте, когда на страну обрушилась пандемия коронавируса, последовали огромные потери.

«Это привело к резким изменениям спроса, в то время как компании и учебные заведения переключились на удаленную работу или вовсе прекратили деятельность, а потребители отменяли, сокращали или перенаправляли свои расходы», – говорится в докладе.