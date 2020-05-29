 

Опрос: треть россиян не воспринимают всерьез угрозу коронавируса

29.05.2020, 10:15, Новости дня

Почти треть россиян считают, что угроза коронавируса сильно преувеличена, свидетельствует новый опрос общественного мнения.

Более 23 процентов считают пандемию выдумкой заинтересованных лиц, показал опрос, проведенный Высшей школой экономики в Москве в период с 21 по 26 мая.

В опросе приняли участие 7 600 человек.

Еще около 10 процентов респондентов считают, что риск преувеличен.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, ранее в этом месяце госпитализированный с коронавирусом, призвал россиян отнестись к угрозе заболевания всерьез.

«Скажу на собственном опыте: эта штука реальная», – отметил он.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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