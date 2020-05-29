 

Детский омбудсмен предложила Путину сократить финансирование клиникам, проводящим аборты

29.05.2020, 10:13, Новости дня

Печать книг, журналов, брошюр, бланков и учебных пособийУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в докладе президенту Владимиру Путину предложила сократить финансирование клиник, проводящих аборты, – чтобы объем выделяемых средств был обратно пропорционален количеству таких операций. Также детский омбудсмен выступила за ограничение продажи в аптеках лекарств для абортов.

“Можно ограничить продажу в аптеках абортируемых лекарственных препаратов, а также изменить систему финансирования лечебных учреждений, при которой объем выделяемых средств обратно пропорционален количеству абортов”, – говорится в докладе Кузнецовой.

Детский омбудсмен подчеркивает, что “клиника должна быть заинтересована в сохранении ребенка, а не в оказании услуг по проведению искусственного прерывания беременности”.

Соответствующие предложения были направлены уполномоченным в Федеральное Собрание РФ.

Согласно данным Росстата и Счетной палаты РФ, которые приводятся в докладе Кузнецовой, естественная убыль населения в 2019 году стала самой высокой за последние 11 лет. Превышение числа умерших над числом родившихся за девять месяцев прошлого года составило 259 600 человек.

Еще в марте Минздрав предупредил россиян, что аборт повышает риск летального исхода у матери на фоне течения коронавирусной инфекции. В апреле в связи с распространением COVID-19 аборты в Москве отнесли к несрочным плановым операциям после указа мэра Москвы Сергея Собянина “О введении режима повышенной готовности”. Ввести мораторий на аборты на время эпидемии призвали также в РПЦ. В свою очередь правозащитники предупреждают, что нынешние меры могут вынудить россиянок, которые не могут обратиться за помощью в платные клиники, прибегать к незаконным или опасным для жизни способам прерывания беременности.

 



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