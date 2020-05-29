Прохор Шаляпин объяснил, почему он «превратился в эстрадного клоуна»

29.05.2020, 10:09, Разное

Прохор Шаляпин рассказал, почему стал «эстрадным клоуном». Вокалист считает, что пиариться он только за свой счет.

Прохор Шаляпин негативно высказался журналистам портала Teleprogramma.pro о знаменитых артистах. Он полагает, что они создали свой «междусобойчик», куда другие талантливые артисты попасть не могут. Вокалист сообщает, что стал эстрадным клоуном, так как «междусобойчик» на эстраду не пропускает абсолютно никого, а пиариться он только за свой счет. Также полагает, что звезды первой величины не дают продвигаться многим артистам, и если все будут замалчивать ситуацию, то на экранах люди будут видеть одни и те же лица.

Прохор Шаляпин дополнил, что он артист маленький, но во время эпидемии не стал роптать на безденежье, ведь есть семьи, которые живут намного хуже. Исполнитель заявляет, что самореализоваться очень трудно, ведь на сцену, где все время одни и те же лица, его не пускают. Он считает, что артисты станут вести борьбу за свое место под солнцем, но и он хочет «показать зубы».