 

Прохор Шаляпин объяснил, почему он «превратился в эстрадного клоуна»

29.05.2020, 10:09, Разное

Прохор Шаляпин рассказал, почему стал «эстрадным клоуном». Вокалист считает, что пиариться он только за свой счет.
Прохор Шаляпин негативно высказался журналистам портала Teleprogramma.pro о знаменитых артистах. Он полагает, что они создали свой «междусобойчик», куда другие талантливые артисты попасть не могут. Вокалист сообщает, что стал эстрадным клоуном, так как «междусобойчик» на эстраду не пропускает абсолютно никого, а пиариться он только за свой счет. Также полагает, что звезды первой величины не дают продвигаться многим артистам, и если все будут замалчивать ситуацию, то на экранах люди будут видеть одни и те же лица.

Прохор Шаляпин дополнил, что он артист маленький, но во время эпидемии не стал роптать на безденежье, ведь есть семьи, которые живут намного хуже. Исполнитель заявляет, что самореализоваться очень трудно, ведь на сцену, где все время одни и те же лица, его не пускают. Он считает, что артисты станут вести борьбу за свое место под солнцем, но и он хочет «показать зубы».



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.04 / В Южной Корее составили первую детальную карту генома COVID-19

24.04 / Ученые раскрыли тайну появления темных кругов на льду Байкала

10.05 / Ученые и энтузиасты описали, как могли бы выглядеть инопланетяне

12.04 / Веб-версию видеохостинга YouTube оптимизировали для работы с сенсорными экранами

19.05 / Погибла на глазах у детей: в Петербурге автомобиль сбил женщину

22.05 / Чтобы выиграть гонку ядерных вооружений, США готовы загнать Россию и Китай в такие расходы, что они разорятся “до нитки”

20.04 / Беременная Кэти Пэрри рассказала о потере

10.05 / Медики назвали заболевания, вызывающие низкое давление

28.03 / Huawei добавила Huawei P40 поддержку беспроводной зарядки за счет чехла

23.03 / Мнение: Субботняя тема

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска