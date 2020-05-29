Прокуратура начала проверку данных о свалке дорогостоящих препаратов в Подмосковье

29.05.2020, 10:08, Новости дня

Прокуратура начала проверку после выхода телесюжета о стихийной свалке в подмосковном Сергиевом Посаде с просроченными препаратами для лечения ВИЧ-инфекции и онкологических заболеваний, сообщили в пресс- службе прокуратуры Московской области.

В надзорном ведомстве сообщили, что была организована проверка «по информации федерального телеканала об обнаружении под Сергиевом Посадом свалки медицинских отходов», передает ТАСС.

Проведение проверки поручено Сергиево-Посадской городской прокуратуре, ее ход поставлен на контроль в прокуратуре области.

Ранее на федеральном канале вышел сюжет о стихийной свалке тонн дорогостоящих просроченных медикаментов для лечения ВИЧ-инфекции и онкологии, которые положены больным бесплатно и поэтому, предположительно, закуплены за счет бюджетных средств.

В сюжете озвучивается версия, что лекарства не дошли до больных, нуждающихся в них. Чтобы это скрыть, препараты, совокупная стоимость которых около 6 млн рублей, выбросили в лесу в Сергиевом Посаде.

Следователи СК также начали проверку этой информации. В данный момент устанавливают выбросивших препараты и причины, по которым лекарства не дошли до пациентов в период срока годности.