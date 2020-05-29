Мнения: У «звезд» настало время обалденных историй

29.05.2020, 10:08, Новости дня

Сначала расчехлился некто Тарзан, ну вы его помните – такой мужчина с голыми сосками, типа, артист. Он начал жаловаться, что они с супругой Наташей Королевой из-за эпидемии еле-еле сводят концы с концами.

Сначала расчехлился некто Тарзан, ну вы его помните – такой мужчина с голыми сосками, типа, артист. Он начал жаловаться, что они с супругой Наташей Королевой из-за эпидемии еле-еле сводят концы с концами.

Про концы торжественно выступил и продюсер своей жены Валерий Пригожин, то есть, Иосиф, но уже неважно. «Даже первая десятка самых популярных и востребованных звезд сегодня практически бедствуют, так как все они лишились возможности зарабатывать и практически проедают все, что удалось в свое время скопить», – сказал продюсер.

Что, кстати, выбесило Шнура, который вступил с ним в эмоциональную перепалку, с использованием запрещенного Женевской конвенцией оружия – рифмованных стихов.

Высококультурные стороны обвинили друг друга в жлобстве и в нежелании видеть проблемы простых артистов, которые не из топ-10. Хотя, про простых людей типа «зрители» Пригожин тоже подумал. Он задался вопросом – смогут ли артисты зарабатывать через полгода из-за того, что у сильно обнищавшей публики может не хватить денег на билеты. На этом заботы Иосифа о русском народе завершились.

Мы понимаем, что в исполнительском цеху давно уже истерика – наши нарциссы, привыкшие е бесконечному вниманию и таким же бесконечным гонорарам, с размаху столкнулись со стеной Ковид-19 и теперь не понимают, что происходит и как дальше жить. Размазывая слезы по щетинистым щекам, они, тем не менее, допускают банальные ошибки в области public relations. Например, жалуясь на непруху, не обязательно в свежеизготовленном клипе демонстрировать интерьеры собственного дома, в котором одни комфортеры на кроватях стоят больше штуки евро. При том, что 99 % их аудитории даже слова этого никогда не слышали. И так далее.

Желательно хотя бы показать какие-нибудь элементарные признаки похудания от недоедания. Именно на это обратил внимание Шнур: «Из ботвы готовим каши, бересту уже едим / Сиротинушки вы наши, исхудал совсем поди».

При всей обычной корявости литературного слога, поэт с болот, впрочем, ловко подчеркнул суть дела. Когда ты в одном спиче используешь образ проедаемого «накопленного в свое время» и зрителя, которому может не хватить на один жалкий билет, надо, конечно, хоть капельку понимать, что у большинства населения нет никаких «накоплений», потому что ему, большинству, платят зарплату, на которую оно и живет.

И слава богу, что бюджетникам еще денег дают, благодаря гневу Путина, который не дал господам эффективным менеджерам пустить рабочие места под нож. Тут уместно выражение из песни не-Шнура «ярость благородная». Но вот про накопления – это точно не к слушателям и зрителям.

И да – круглолицый Иосиф, равно как крепковыий Тарзан («Кто тебя, крутая выя, // До косы от самых плеч, // В дни июля огневые // Будет с зоркостью беречь») – не могут быть рупором оголодавших работников гитары и фанеры. Не та стать. Так делу не поможешь.

Скорей, наоборот, можно разозлить тех, кто вчера еще нес в кассы свой последний рубль в провинциальных залах, только потому, что московский артист приехал. И ключевое слово тут не «хороший», не «великий», не «любимый», а тупо – «московский».

Обалдение Шнура понятно. Что, все эти люди, которые бахвалились своими виллами, шмотками и прочими аксессуарами звездной жизни, они реально ждут, что мы им скинемся на садовника?

Выражение про «жемчуг мелок» не мы придумали. Жизнь придумала. Да нет уж, я лучше О. В. Дерипаске скину на карту сколько смогу, он хотя бы делом занимается, «люминий-ликтирчество», и по стране много людей, которых он кормит. Кого кормит семья Иосифа Пригожина? Свою маникюршу, которая тайком пробирается сквозь блок-посты Ковида? Или даже она плюнула на все и вернулась в свой Днепр?

Почему эти люди настолько обалдели от ощущения своей важности для народа этой страны, что позволяют себе ныть в прямом и кривом эфирах? Еще бы Куснировича для полноты (пардон за каламбур) картины позвали. А то у него ГУМ закрыт. Самым умным показал себя в случае с последним клипом Валерии, который вместе с текстом Пригожина и стал катализатором свары, на удивление – Максим Фадеев. Он не стал сниматься у себя дома, а просто страдательно пел свою партию через одинокое самоизоляционное окошко. А снимали при помощи дрона. Ну и хорошо – он мужчина не из голодных и не из бедных. И спасибо, что жаловаться на последние крохи не стал.

Но его прозорливость хватает не всем. То тут, то там, привыкшие кататься, как сыр в масле, «звезды» впадают в Ковид-истерику. А так как они имеют доступ к мегафону СМИ, это истерика выливается на миллионы граждан, которые от этого просто обалдевают. Будто им больше не от чего обалдеть. Им еще детей кормить, да старушку-мать. Ведь даже когда Шнур называет певицу Валерию «тетей Лерой» он не имеет ввиду возраст. Валерия- женщина молодая даже по старому закону о пенсии, и здоровая.

Самое время сесть на кассу в магазин и немного поработать.

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