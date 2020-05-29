Александр Овечкин и Настасия Шубская поделились новыми фото новорожденного сына

29.05.2020, 10:04, Разное

Начало этой недели ознаменовалось радостной новостью для хоккеиста Александра Овечкина и его возлюбленной Настасии Шубской: 27 мая на свет появился их второй ребенок, сын Илья Александрович Овечкин ( 55 см ростом и весом 3800 грамм, как сообщили его родители). Александр и Настасия сообщили об этом своим подписчикам, опубликовав нежное семейное фото. Еще же более теплые снимки были опубликованы в Instagram пары несколько часов назад. Судя по всему, Настасию уже выписали из роддома, а знакомство старшего сына Сергея и нового члена семьи состоялось. Последний процесс молодые родители решили сфотографировать на память.

А мы уже дома. Ну что может быть милее?

– подписала эти снимки Настасия.

Сергей и маленький Илья Овечкины

Похожее фото с сыновьями появилось и в блоге Александра Овечкина.

Это наше с тобой счастье, наши малыши, которые на этом фото первый раз вместе. Наше все, наша жизнь…спасибо тебе, моя родная за наших сыновей!!! Очень вас люблю!!! Я здесь самый счастливый.

— написал он.

Александр Овечкин с сыновьями

Александр и Настасия познакомились в 2008 году на Олимпийских играх в Пекине. Поженились они в США в 2016 году, а спустя год сыграли пышную свадьбу в Москве. Первенец пары появился на свет 18 августа 2018 года. Мальчика назвали Сергеем.

Как бы громко и пафосно это ни ­звучало, но рождение ребенка действительно переворачивает жизнь, с самого детства ты любишь своих родителей, затем появляется муж или жена – и ты испытываешь к этому человеку уже совсем другой спектр чувств. Но с рождением ребенка в тебе просыпается такая безграничная любовь, когда ты можешь отдать за него свою жизнь, не задумываясь об этом ни на секунду,- признавалась Настя в интервью HELLO! в августе прошлого года. О том, что они ожидают рождения второго ребенка, стало известно в феврале этого года, а вскоре после этого Александр и Настасия признались, что ждут мальчика. Об этом молодые родители сообщили во время проведения праздничной вечеринки baby-shower. Это семейное торжество они стилизовали в черно-белых тонах: праздничный торт, “одетый” в классический смокинг, имбирные печенья в похожих “костюмчиках”, черно-белая гамма украшений и большая яркая растяжка “Добро пожаловать, маленький джентльмен!” — все вокруг говорило о том, что вскоре у первенца Александра и Настасии, полуторагодовалого Сергея, появится младший брат. Спустя несколько месяцев так оно и случилось.

Александр, Настасия и маленький Сергей