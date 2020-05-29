В Минкульте пообещали как можно быстрее восстановить финансирование Довженко-Центра

29.05.2020, 10:00, Новости дня

Министерство культуры и информационной политики Украины работает над решением проблемы с финансированием Национального центра Александра Довженко. Об этом 28 мая заявили в министерстве.

“В связи с секвестром (ограничение расходов. – “ГОРДОН”) государственного бюджета и введением ограничительных мер, инициированных правительством в ответ на распространение коронавирусной инфекции COVID-19, некоторые показатели деятельности Центра и его финансового состояния ухудшились”, – говорится заявлении.

В министерстве заявили, что активно сотрудничают с Министерством финансов Украины, чтобы обеспечить Центр должным финансированием из госбюджета.

“В ближайшее время в Минфин будет отправлен доработанный паспорт бюджетной программы 3806030 “Государственная поддержка кинематографии”. МКИП призывает всех участников процесса к конструктивному диалогу и сотрудничеству, чтобы как можно быстрее восстановить государственное финансирование важной культурной институции и, прежде всего, погасить задолженность по заработной плате перед ее работниками”, – подчеркнули в министерстве.

Директор Довженко-Центра Иван Козленко 15 мая написал в Facebook, что глава агентства по вопросам кино Марина Кудерчук инициировала сокращение государственного финансирования центра с 8,6 млн, предусмотренных Верховной Радой, до 3,4 млн грн.

Козленко подчеркнул, что госбюджет должен центру более 2 млн грн, также у центра накопилось более 1 млн грн невыполненных кредитных обязательств.

В ответ Кудерчук заявила, что вопрос финансирования находится в компетенции Министерства культуры.

28 мая центр заявил, что с начала 2020 года он не получил планируемого государственного финансирования и у него наступил период неплатежеспособности.

“Поскольку бюджетными средствами покрывается 70% заработного фонда центра, по состоянию на май невыплаченной остается заработная плата работников за январь и февраль 2020 года. Ввиду отсутствия финансирования администрацией центра было принято решение перевести весь личный состав в простой в марте – мае с сохранением 2/3 оклада”, – говорится в сообщении.