 

В Броварах после столкновения со стрельбой задержаны 10 человек

29.05.2020, 10:00, Новости дня

Сегодня утром в Броварах Киевской области произошла стрельба. По предварительной версии, конфликт произошел между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

Сообщение о стрельбе на одной из улиц Броваров поступило сегодня в 7.15.

Правоохранители на месте задержали 10 человек с оружием. По данным пресс-службы, задержанными оказались “гости” из других регионов Украины.

Проводится осмотр места происшествия, устанавливаются другие участники, обстоятельства и причины инцидента.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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