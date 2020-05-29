Под Киевом произошла массовая перестрелка

29.05.2020, 9:53, Новости дня

В Киевской области произошла перестрелка между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками, правоохранители задержали десять человек, сообщила пресс-служба национальной полиции Украины.

По данным ведомства, в пятницу утром поступило сообщение о стрельбе в городе Бровары Киевской области. На место выехали правоохранители, сообщается на сайте нацполиции.

На месте происшествия полицейские оперативно задержали десять человек с оружием. Проводится осмотр места происшествия, устанавливаются другие участники, обстоятельства и причины инцидента.

«По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками. Информация о пострадавших выясняется», – говорится в сообщении.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство», санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы.

Ранее на юге Москвы у ЖК «Ясный» произошла перестрелка, в результате которой пострадали два человека. По словам очевидцев, стрельба продолжалась не менее 20 минут. В Сети появилось видео инцидента. Был объявлен план «Перехват». По горячим следам сотрудники полиции задержали троих подозреваемых. Позднее число задержанных после стрельбы на юге Москвы достигло девяти человек.