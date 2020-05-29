Светлана Лобода выбила все передние зубы, катаясь на коньках

29.05.2020, 9:53, Разное

Российская певица Светлана Лобода призналась, что в детстве она лишилась всех передних зубов. Исполнительница хотела продемонстрировать, чему она научилась на уроках фигурного катания, но неудачно упала и ударилась лицом об лед.

Данный инцидент произошел, когда Светлане Лободе было 8 лет. Родители отдали ее в спортивную секцию по фигурному катанию. Исполнительница отметила, что училась она прилежно, падала, вставала, но не задумывалась о том, чтобы бросить занятия. Затем она начала делать некоторые трюки, которые впоследствии захотела показать родителям, чтобы те гордились своим ребенком.

Однако первый прыжок привел к печальным последствиям. Светлана Лобода неудачно упала и выбила все передние зубы. Родители юной исполнительницы испытали шок. Они срочно вызвали врачей, которые увезли певицу в больницу. После этого закончилось ее увлечение большим спортом.