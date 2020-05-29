Режиссер Самвел Гаспаров умер от коронавируса

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29.05.2020, 9:53, Новости дня

Кинорежиссер Самвел Гаспаров скончался на 82-м году жизни в Москве после заболевания коронавирусом, сообщил редактор Георгий Сааков.

«В Москве скончался замечательный кинорежиссер … ученик Михаила Ромма, создатель таких известных картин, как «Шестой», «Забудьте слово «смерть», «Хлеб, золото, наган», «Без особого риска». Самвелу Владимировичу было не свойственно проигрывать, но победить проклятый коронавирус он не сумел … Светлая память!» – написал Сааков в Facebook.

Супруга режиссера, актриса Наталья Вавилова, сыгравшая в фильме «Москва слезам не верит» Александру, также заразилась коронавирусом, но о ее состоянии почти нет сведений, пишет StarHit.

Гаспаров родился 7 июня 1938 года в Тбилиси. До начала карьеры в кино работал дальнобойщиком и писал рассказы. В 1970 году окончил ВГИК, а с 1974 года начал снимать свои фильмы. Среди его работ: «Ненависть», «Хлеб, золото, наган», «Координаты смерти», «Капкан для киллера» и другие.



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