 

В РФ провели более 10 млн тестов на коронавирус

29.05.2020, 9:53, Новости дня

Более 10 млн тестов на выявление коронавируса проведено в России, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«По состоянию на 28 мая проведено 10 млн 61 лабораторное исследование на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции», – приводит ТАСС сообщение Роспотребнадзора.

26 мая Роспотребнадзор сообщил, что число проведенных в стране исследований превысило 9 млн. 

За минувшие сутки в РФ выявлено 8371 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 379 тыс. случаев заболевания. 



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