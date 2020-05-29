 

Лекарства для онкобольных нашли на свалке возле Сергиева Посада

29.05.2020, 9:50, Новости дня

Под Сергиевым Посадом обнаружена свалка медицинских отходов.

Тонны просроченных дорогостоящих лекарств оказались выброшены прямо посреди поля. Среди них жизненно важные препараты для людей с онкологическими заболеваниями и ВИЧ-инфекцией. 

Проведение проверки поручено Сергиево-Посадской городской прокуратуре. Ход проверочных мероприятий поставлен в прокуратуре области на контроль, сообщает РИА Новости.

 



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