Лекарства для онкобольных нашли на свалке возле Сергиева Посада

29.05.2020, 9:50, Новости дня

Под Сергиевым Посадом обнаружена свалка медицинских отходов.

Тонны просроченных дорогостоящих лекарств оказались выброшены прямо посреди поля. Среди них жизненно важные препараты для людей с онкологическими заболеваниями и ВИЧ-инфекцией.

Проведение проверки поручено Сергиево-Посадской городской прокуратуре. Ход проверочных мероприятий поставлен в прокуратуре области на контроль, сообщает РИА Новости.