В результате взрыва газа в Амурске пострадал один человек
29.05.2020, 9:50, Новости дня
Следственный комитет по региону начал расследование по факту ЧП со взрывом газа в Амурске. Решение о возбуждении уголовного дела будет принято по результатам проверки, сообщает ГТРК "Дальневосточная".
Инцидент произошел эти утром в квартире 6-этажного дома. Возгорание на площади 45 квадратных метров началось после хлопка газа. В происшествии пострадал мужчина. Он получил ожоги 27% тела и был госпитализировали. По данным полицейских, перекрытия и несущие конструкции в квартире повреждены не были, ущерб соседним жилым помещениям также не причинен.
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ГТРК "Дальневосточная"
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