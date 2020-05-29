Фрегат «Адмирал Григорович» отразил нападение «пиратов» в Индийском океане

29.05.2020, 9:48, Новости дня

Фрегат «Адмирал Григорович» и спасательный буксир «Профессор Николай Муру» Черноморского флота впервые провели учение по противовоздушной обороне и отражению нападения диверсантов в Индийском океане, сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан 2 ранга Алексей Рулев.

По замыслу учения, на буксир совершила попытку нападения вооружённая группа неопознанных лиц на малоразмерном судне. Его роль выполнял катер с борта фрегата.

«В ходе учения пост наблюдения за надводной обстановкой фрегата «Адмирал Григорович» обнаружил малоразмерную цель, двигающуюся на большой скорости курсом на спасательное судно. После предупреждения личного состава буксира «Профессор Н. Муру» о принятии мер безопасности на борту фрегат совершил боевой разворот в направлении буксира», – передает РИА «Новости» слова Рулева.

После этого, по его словам, «вражеский» катер не отреагировал на предупреждение с фрегата и открыл огонь из автоматического стрелкового оружия по буксиру. Группа противодействия терроризму, находящаяся на борту фрегата, применила по «противнику» штатное оружие и застопорила ход катера. После добровольной сдачи оружия группа захвата обезвредила условных диверсантов и передала их на пограничный корабль ближайшего иностранного государства.

«Учение было проведено в рамках отработки действий экипажами по защите и обороне отряда кораблей от потенциальных угроз», – добавил Рулев.

Напомним, ранее в мае фрегат «Адмирал Григорович» впервые отправился в Индийский океан.