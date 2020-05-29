Врач назвал «положительные последствия» коронавируса для курильщиков

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29.05.2020, 9:30, Новости дня

Коронавирус может отучить часть населения РФ от курения, сообщил врач психиатр-нарколог Алексей Смышляев.

Смышляев пояснил, что длительное курение ухудшает работу легких, что может привести к серьезным проблемам при заболевании коронавирусной инфекцией, передает радио Sputnik.

«Осложнения идут на легочную систему и вызывают тяжелую пневмонию. Это воспаление легочной ткани и нарушение газообмена. Отсюда все последствия, в том числе летальные (…) Курение тоже воздействует на легкие и тоже снижает газообмен, вызывая нехватку кислорода. При пневмонии курение противопоказано», – указал врач.

Кроме того, когда человек уже заразился коронавирусом или другим заболеванием, приводящим к пневмонии, желание курить у него пропадает само собой. Этот эффект объясняется интоксикацией организма. В результате это может привести к отказу от курения, однако не у всех.

«У достаточно большого количества населения высокая психическая зависимость от курения. Мое предположение, что будет снижено количество курильщиков, но не кардинально», – сказал нарколог.

Ранее пульмонолог объяснил, почему у курильщиков COVID-19 может протекать тяжелее. До этого во Всемирной организации здравоохранения развенчали миф о том, что курение может быть хорошей профилактикой против коронавируса нового типа.



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