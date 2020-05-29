В половых делах соображаю: после жалоб на безденежье Тарзан нашел работу «по специальности»

29.05.2020, 9:30, Разное

Тарзан нашел новую работу «по специальности» после жалоб на безденежье. Со слов супруга певицы Наташи Королевой, он «соображает в половых делах».

Сергей Глушко, известный также под псевдонимом Тарзан, на странице своего профиля в Instagram ответил хейтерам на претензии по поводу его работы. Как пишет издание Телепрограмма, артист посоветовал недоброжелателям не лить грязь на его семью. Стоит отметить, что возлюбленный Наташи Королевой в свете последних высказываний, неоднозначно воспринятых обществом, отказывается общаться с представителями СМИ.

Из-за коронавируса и связанных с ним ограничений многие артисты остались практически без работы и средств к существованию. Однако на жалобы в сети о бедственном положении музыканты и исполнители получили массу негатива. Так же произошло и с Тарзаном, его высказывания о том, что артистическая среда во время карантина лишилась денег, возмутили фолловеров его аккаунта. При этом Глушко также упомянул о пенсионерах, которые оказались, по его мнению, в более выгодном положении, так как даже при небольшой пенсии не находятся в ситуации полного отсутствия финансов.

Новая публикация экс-стриптизера демонстрирует, как Тарзан с платком на голове и повязанным передником сидит на полу с тряпкой. Видимо, так артист намекает, что готов работать даже техничкой, убирая помещения. Комментируя фотографию, Глушко заявил, что устроился на работу по специальности, так как соображает в половых делах. При этом он посоветовал всем вытирать ноги у входа и пожелал всем подписчикам своей странички добра.