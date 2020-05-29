Появление ракет в Белоруссии станет ответом на ядерную угрозу США со стороны Польши

29.05.2020, 9:17, Разное

Военный эксперт Ева Лисовская считает, что размещение на территории Польши ядерных ракет США приведет к тому, что РФ создаст ракетные базы в Белоруссии. Этому не смогут помешать даже некоторые разногласия между Москвой и Минском.

Сейчас Польша выступает за передачу ей части ядерного арсенала из Германии, поскольку ранее она заявляла об угрозе со стороны Российской Федерации. По словам Евы Лисовской, это приведет к появлению еще одной «обезьяны с гранатой», как это произошло с арабскими странами. При этом делается это для того, чтобы США не вступали сами в борьбу, а делали это за них другие государства.

Спрогнозировать все риски реального конфликта сегодня не сможет ни один военный эксперт, отметила Ева Лисовская, но Вашингтон все равно «развязывает опасную ядерную игру». При этом США понимают, что в одиночку не смогут противостоять ядерному потенциалу РФ и КНР. И если в Польше разместят ядерные ракеты, то и в Калининграде, а также в Белоруссии появятся «Искандеры».