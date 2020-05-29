Против основателя паблика «Омбудсмен полиции» возбуждены два дела

29.05.2020, 9:16, Новости дня

В отношении основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова возбуждены два новых уголовных дела – за вымогательство и за распространение порнографии, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.

«27 мая Управлением дознания ГУ МВД РФ по Москве возбуждено уголовное дело в отношении администратора интернет-сообщества по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 163 УК РФ. 28 мая следователями столичного главка в отношении него возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по п. п. «а» и «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ», – сказал РИА «Новости» Васенин.

По его словам, в полицию с заявлением обратилась женщина. Она сообщила, что в ходе переписки Воронцов вынудил ее отправить личные видеозаписи порнографического содержания. После этого мужчина потребовал 30 тыс. рублей, угрожая выложить видео в открытый доступ. Заявительница перевела подозреваемому указанную сумму.

Еще одно дело за распространение порнографии касается истории, произошедшей в 2018 году. Тогда создатель и администратор групп в соцсетях «по предварительному сговору с неустановленными лицами организовал на этих интернет-площадках публичную демонстрацию и распространение порнографических фотоматериалов». При этом доступ к ним предоставлялся зарегистрированным участникам групп.

Ранее московские правоохранители задержали Воронцова по подозрению в вымогательстве у бывшего полицейского 300 тыс. рублей, угрожая опубликовать его интимное фото. Как заявили в полиции, снимки были опубликованы в Сети – в частности, в паблике Воронцова. Тверской суд Москвы направил Воронцова под арест.

В середине апреля Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту распространения ложной информации о коронавирусе в паблике «Омбудсмен полиции».