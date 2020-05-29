Подписчики заподозрили Нюшу в беременности

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29.05.2020, 9:09, Разное

Подписчики подозревают, что вокалистка Анна Шурочкина, больше известная, как Нюша, беременна. Она опубликовала видео, подтолкнувшее фанатов на размышления, что артистка опять хочет стать мамой.
На своей странице в Instagram Нюша продемонстрировала архивную видеозапись. На видео в черно-белом формате певица показала живот на позднем сроке беременности. Можно также увидеть, что она находится возле бассейна в открытом купальнике. Под постом артистка сообщила, что нашла старую камеру, а на ней оказались воспоминания.

Поклонникам публикация очень понравилась. Они написали много комментариев, где отметили, что исполнительнице идет беременность. Также стали интересоваться, не планирует ли Нюша снова пополнить семью малышом, но знаменитость не удовлетворила любопытство поклонников.
Напомним, что у Нюши есть дочь. Она назвала ребенка редким именем Симба.



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