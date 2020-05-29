 

Онищенко рассказал о самом «забытом» месте, где можно заразиться коронавирусом

29.05.2020, 9:08, Новости дня

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко напомнил россиянам, что из квартиры нужно выходить сразу в маске и перчатках, поскольку «подъезд – самое «забытое» место с точки зрения проведения противоэпидемических мероприятий».

«Чтобы максимально обезопасить себя от заражения, надо уже быть в маске и перчатках, когда выходите из своей квартиры на лестничную площадку. Подъезд – это ведь тоже общественное место, а если оказаться там в час пик, когда все соседи тоже идут на работу, то схлопотать заражение можно запросто», – сообщил Онищенко в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, «подъезд – самое «забытое» место с точки зрения проведения противоэпидемических мероприятий». «Сейчас наконец-то наступили солнечные дни, но наши подъезды, как правило, спроектированы так, что инсоляции там почти нет. А значит, и вирус может сохраняться дольше. Тут и перила, и кнопки лифта, домофона, а если спускаетесь пешком, то запросто можете встретить соседа, который, пыхтя, поднимается наверх», – добавил бывший санитарный врач.

Тем временем в четверг в Москве была проведена масштабная дезинфекция всех дорог и общественных пространств

В РФ за сутки выявлено 8 тыс. 371 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 379 тыс. случаев заболевания. Газета ВЗГЛЯД писала, какие ограничения снимут в Москве с 1 июня.



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